Desde que Susana Giménez volvió a la televisión, las críticas a su nuevo look no dejaron de aparecer en las redes sociales. Uno de los más duros en hablar del pelo de la conductora fue Miguel Romano, su ex estilista quien criticó al actuar peinador de la diva, Damián "El Chaqueño".

Los memes, las críticas, las burlas y hasta las oportunidades publicitarias aparecieron en las redes y se multiplicaron causando mucha sensación.

Por todo lo sucedido, apenas comenzado el segundo programa de la conductora realizó un chiste al pasar respecto a su cabellera y a todo lo acontecido en las redes sociales.

Apenas comenzando el programa y en el lanzamiento del juego en donde los participantes deben salvar 100 millones de pesos, una pregunta sirvió para que se hablara del tema.

La consulta en cuestión era sobre la extensión del Amazonas en los países sudamericanos. Ahí, la conductora se miró el pelo y se refirió a las "extensiones albinas" causando la risa entre los presentes. "Extensiones como estas", comentó la presentadora estrella de Telefe.

Sin más, la frase de la diva sirvió para causar conmoción en las redes sociales en donde los usuarios de internet se rieron y alabaron el sentido del humor de la rubia. "Una genia la Su"; "Solo ella hace chistes sobre si misma y causan gracia"; "La única diva de la televisión argentina"; "Aguante la Suuuu".

Con este guiño, atrás quedaron los dichos de "muñeca abandonada" con que Miguel Romano, su ex coiffeur dilapidó a la diva durante la semana y luego de su debut.