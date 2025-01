Falleció Gabriel Freitas, el influencer brasileño que inspiró a muchos con su lucha contra la obesidad

El mundo digital está de luto tras la muerte de Gabriel Freitas, un famoso influencer brasileño de 37 años que falleció a causa de un infarto fulminante. Su partida, ocurrida mientras dormía, generó gran conmoción entre sus seguidores, quienes admiraban su inspiradora historia de transformación.

Freitas se hizo conocido por perder 200 kilos en tan solo un año y medio, pasando de pesar 320 kilos a 115, una hazaña que alcanzó a través de una dieta equilibrada y ejercicio, sin recurrir a cirugías ni medicamentos. Sin embargo, la vida del influencer estuvo marcada por altibajos emocionales y un efecto rebote que lo llevó a alcanzar nuevamente los 380 kilos.

“Gabriel murió prácticamente durmiendo, no sufrió. Murió intentándolo. Luchó hasta el final, era muy fuerte y le tengo mucho respeto. Era una muy buena persona con un muy buen corazón”, escribió Ricardo, un amigo cercano, tras la noticia de su fallecimiento.

De la fama a la lucha personal

Gabriel Freitas alcanzó gran popularidad en redes sociales y medios brasileños. En su canal de YouTube, Meu Universo Paralelo, que comenzó en 2015, compartía su experiencia para inspirar a otros a transformar sus vidas. Su historia ganó aún más notoriedad al participar en el programa Virou Outra Pessoa ("Se convirtió en otra persona"), donde relató su impactante transformación física y emocional.

A pesar de su éxito inicial, la muerte de su padre y su hermano sumió a Gabriel en una profunda depresión, lo que afectó su progreso. “Con la muerte de mi padre y mi hermano, pasé a pesar 380 kilos”, confesó en una de sus últimas publicaciones. En ese estado, se recluyó en su cama, enfrentando severos problemas de movilidad.

Una nueva etapa que no llegó

Poco antes de su muerte, Gabriel había anunciado su intención de retomar la lucha por su salud. En sus redes sociales, escribió un mensaje lleno de esperanza: “Estoy a punto de comenzar una nueva etapa en mi vida. No importa lo que cueste, el 1 de noviembre me levantaré de la cama con la ayuda de Dios. Hasta ese momento, llevaré todo al límite. Comenzaré con un ayuno total para recuperar mis piernas. Me acercaré a Dios con oraciones”.

Aunque su fallecimiento pone fin a su lucha, su legado sigue vivo. Para miles de personas, Gabriel Freitas fue un ejemplo de determinación y esfuerzo, y su historia continuará inspirando a quienes enfrentan desafíos similares.