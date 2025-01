La Joaqui emociona con una carta de amor a Luck Ra: "Me devolviste la magia"

En las últimas horas, La Joaqui compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje para su novio, el músico Luck Ra.

En el extenso texto, que rápidamente se volvió viral, la artista expresó cómo él transformó su vida y le devolvió la confianza en el amor.

"Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo", comenzó escribiendo la artista en su cuenta de Instagram. "Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte. Escucharte cantar es hermoso".

"Muchas veces me habían jurado amor, pero jamás me habían hecho sentir merecedora de él. Me regalas flores todos los meses, me contás secretos, guardás los míos, y me haces sentir importante en esta existencia. Me demostrás que me cuidás todos los días, en todos los lenguajes del amor que conozco y los que no".

"Amarte fue recuperar la magia"

La cantante continuó su dedicatoria describiendo el impacto positivo que Luck Ra ha tenido en su vida: "Amarte fue como recuperar la muchosidad. No sé exactamente en qué momento la vida un poquito me apagó, pero estoy segura de que desde que llegaste, la magia volvió al mundo. Nunca nadie me había hecho reír tan alto".

"Es tan genuino y tan sano lo que me diste, que ya no me siento presa por la forma en que crecí. Le diste sentido a todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta vos. Incluso lo más terrible tiene un porqué".

La carta finalizó con una declaración de amor que capturó la atención de sus seguidores: "Sos el novio con el que cualquier chica sueña desde que es chiquita. No sé qué ves en mí, pero ojalá no dejes de mirarme. Te amo para siempre, Facu, incluso si todo, incluso si nada".