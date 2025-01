La maldición de Petrona en la casa más famosa del mundo

Como sucede en cada edición de Gran Hermano, existen participantes que llaman la atención por sus estrategias, carisma o habilidades.

En esta temporada, Petrona la “hermanita” tucumana captó desde su ingreso todas las miradas por una habilidad inusual: sus premoniciones sobre los eliminados del reality.

Es tal el nivel de acierto de la mujer que Santiago del Moro, conductor del programa, la calificó como la “pitonisa” de la casa tras acertar varias eliminaciones consecutivas.

Sin error

Todo comenzó semanas atrás, cuando Petrona le confesó a Andrea que había tenido un sueño inquietante en el que veía a una mujer abandonar la casa. Para sorpresa de todos, esa mujer resultó ser Jennifer Lauria, quien fue eliminada poco después. Aunque algunos calificaron el episodio como una simple coincidencia, el tiempo demostró que los vaticinios de la tucumana no eran cuestión de azar.

Chau Luca

Tras la partida de Jennifer, Petrona volvió a compartir una de sus visiones, esta vez relacionada con Luca, uno de los participantes más queridos fuera del programa. Días antes de su eliminación, la cocinera le confesó a Big en el confesionario: “Un muchachito, Luquitas. Lo soñé a mi hermano con las zapatillas de Luca”, dijo entre lágrimas.

En una charla con Sandra en el cuarto, Petrona describió aún más detalles: “Bien blancas, así. Ojalá que no”, refiriéndose a las zapatillas que había visto en su sueño. Sin embargo, sus temores se materializaron cuando Luca, el joven oriundo de Berazategui, fue elegido por el público para abandonar la casa. Angustiada, Petrona expresó: “Ojalá me equivoque”, pero su premonición volvió a cumplirse.

Una vez fuera de la casa, el último eliminado se refirió al tema y no dudó en decir: “Da miedo. Me dijo lo de las zapatillas blancas. Me lo dijo”.