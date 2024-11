Esta semana la confirmación del noviazgo entre Wanda Nara y L-Gante causó distintas reacciones tanto en los seguidores de los mediáticos, como en miembros de la familia, amigos y personas cercanas.

A través de un vivo de Instagram, los novios se expusieron y besaron frente a casi 70 mil personas que se sumaron a la propuesta virtual.

Ahora, quien salió a dar su opinión sobre el romance, fue el ex de la conductora de Bake Off. Maxi López y padre de sus hijos mayores.

Fue el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen quien aseguró que al ex futbolista no le habría caído para nada bien la relación de la madre de sus hijos mayores: “Me cuentan que no le cayó bien esto. Yo le escribí a Maxi para corroborar esto que te estoy contando pero, hasta ahora, no me respondió. Una persona del círculo íntimo me dice: 'Hablá con Maxi porque no le cayó bien esto´. Yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas”, aseguró el comunicador.

“Es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que le caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante y pregunté por qué le cayó mal”, sumó el conductor.

Para cerrar y completar la información, Etchegoyen aseguró: “Y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dan el textual ´no queda bien parada la familia´".