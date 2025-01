Morena Rial fue tentada por una plataforma de contenido para adultos

Morena Rial comenzó el 2025 lejos de los escándalos mediáticos y enfocada en la crianza de sus hijos, pero todo indica que podría estar evaluando un sorprendente cambio de rumbo.

Según informó Puro Show (El Trece), la hija de Jorge Rial habría sido contactada por una reconocida plataforma de contenido para adultos, con la propuesta de producir material de alto voltaje. En esta nueva etapa, Morena no estaría sola: la acompañaría su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

La noticia fue revelada por el periodista Matías Vázquez, quien aseguró que Morena podría recibir un pago de 20 mil dólares por esta incursión, una cifra significativa que la posicionaría junto a otras figuras que han triunfado en plataformas como OnlyFans o Divas Play. "Los dos están tentados, van a hacer una campaña juntos", comentó Vázquez durante el programa de El Trece.

En medio de las especulaciones, el periodista lanzó una ironía sobre el posible desconocimiento de Jorge Rial respecto al nuevo proyecto de su hija. “Seguramente se está enterando ahora de que Morena finalmente decidió ‘trabajar’”, dijo en alusión a las declaraciones previas de la influencer, quien había descartado desempeñarse en empleos tradicionales.

Este inesperado giro profesional promete generar revuelo, no solo en los medios, sino también en el entorno familiar de la joven. Como es habitual, las decisiones de Morena no dejan a nadie indiferente, y esta no parece ser la excepción.

Lo que está claro es que la influencer continúa rompiendo moldes y apostando por caminos poco convencionales, reafirmando su identidad como una figura que no teme desafiar las expectativas.