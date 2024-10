Moria Casán tendrá su serie en Netflix

En las últimas horas, la cuenta argentina de Netflix realizó el anuncio menos pensado y más festejado por los fanáticos de las biopic.

A través de su típica cartelería de anuncios que, la plataforma de la N roja, utiliza para dar primicias, se supo que Moria Casán tendrá su propia serie.

“Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de La One, amores”, pudo leerse en el posteo que, en pocas horas ganó cientos de likes de los argentinos fanáticos de la mediática. El mensaje cerró con: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”.

“Al fin algo de interesante , Netflix me tenía empachado con sándwich de japaleta , todo berreta todo berreta”, “Aaaaaa take it easy take it easy, no jodan con nosotras”, “ABSOLUTAMENTE NECESARIA!!!Gracias a @chenetflix y al público supremo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo por tal noticia.

Por supuesto, Moria en su cuenta de Instagram reposteó la noticia en las historias y festejó la buena nueva.

A nivel local, Moria llegará a San Juan este próximo 17 de noviembre para ser parte de un gran desfile de moda con fines benéficos.