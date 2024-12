Nito Artaza encuentra el amor: ¿Quién es Claudia, su nueva novia?

Marcela Tauro, a cargo de la conducción de Intrusos, luego de la abrupta salida de Flor de la V, confirmó la noticia menos pensada en cuestiones del corazón.

La histórica aseguró que el humorista Nito Artaza había encontrado el amor junto a una mujer llamara Claudia.

"Nos vamos al amor, que es mucho más lindo… El amor y la pasión es lo que nos gusta a nosotros. Acá se formó una pareja… o se estaría por formar una pareja”, adelantó la conductora, dejando entrever que el vínculo está en proceso de confirmación.

Según la comunicadora, la protagonista de esta historia, Claudia, es psicóloga social y conocida de ella. Según contó la periodista, ambos se conocieron en un evento de la fundación Casa Cuna, en el que ella participó activamente. “Ella trabaja para Casa Cuna, la vi en el evento de la fundación. Él me pidió que se la presentara, pero ya se conocían”, explicó.

Tauro también reveló algunos detalles sobre Claudia: “Ella tiene una hija hermosa, Milena, que es modelo y descendiente de croatas. Tuvo una expareja que conocemos por otras cuestiones”, comentó, dejando entrever que el pasado de la mujer también tiene sus propios capítulos.

Por su parte, Nito Artaza no evitó confirmar el acercamiento con Claudia y describió cómo se dio el encuentro entre ambos. “Claudia es una mujer sublime. Nos conocimos en la gala de beneficio de Casa Cuna. Tenemos una buena relación, de afecto. Fuimos a cenar y seguiremos yendo”, confesó el humorista, dejando abierta la posibilidad de que esta relación evolucione.

Marcela Tauro, fiel a su estilo, no dudó en aportar más detalles, incluyendo un encuentro casual que alguien cercano presenció. “Una amiga los vio por la calle… Yo no quise preguntar mucho. Ella es sublime, amorosa, la conozco hace bastante. Hace mucho trabajo social… Es una linda pareja, me gusta. Ella le va a hacer bien a él. A él lo veo como más joven”, concluyó, mostrando su apoyo al posible romance.

Mientras el rumor sigue creciendo, el vínculo entre Nito Artaza y Claudia promete convertirse en uno de los temas más comentados del espectáculo.