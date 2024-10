“Fanático”, una pop con distorsión y aires rockeros de los ochenta que se convirtió en tendencia a los pocos minutos de lanzado en las plataformas digitales y redes sociales.

Con un video en donde se presentó muy glam y motivada, Lali aborda en esta novedad la delgada línea que separa al fanatismo de la obsesión, mientras reflexiona sobre la cultura de la desinformación y las fake news, sin perder su toque irónico, informó Infobae.

La "historia" que cuenta el video se desarrolla en un casting en el que van audicionando distintos personajes: una chica que parece llevar el look de Lali en su etapa anterior, un chico vestido de monja muy al estilo Esperanza Mía, otro con un estilo rollinga glam que lleva una remera con la leyenda “Who The Fuck is Lali?” en un claro tributo a Charly García, también un muchacho grandote y tatuado con bombo con el nombre de la cantante.

Lo que más llamó la atención del glamoroso video, fue la aparición de un hombre de campera de cuero, patillas y que gesticula a los gritos. Esta imagen aparece cuando la cantante lee un diario que la tiene en portada bajo el título “Escándalo”... ¿un palito para el Presidente de la Nación?.