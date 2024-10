Hace algunas semanas atrás y de sorpresa, Sol Pérez anunció en la pantalla de Telefe que está embarazada esperando a su primer hijo, fruto de la relación con su esposo Guido Mazzoni.

La panelista de “Cortá por Lozano” se casó en 2023 y está viviendo uno de sus sueños, el de tener una familia y disfrutar del amor de los hijos y su compañero.

Amante de la actividad física, ahora la ex chica del tiempo regresó a los gimnasios, luego de los tres primeros meses de embarazo y así lo compartió en sus redes sociales.

“Mi bebé es un mango y quería movimiento… ¡qué mágico todo este nuevo mundo!”, expresó muy feliz en este momento especial.

“Todavía no sabemos qué va a ser pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio. A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”, dijo la panelista.

“Si es nena nos gusta mucho Francesca”, contó Pérez en el ciclo “A la Barbarossa”, para luego hacer una aclaración inesperada: “Y no vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni....”.

“Me siento súper bien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte y no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo! Todo es extraño y a la vez te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy supersensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, re sensible, pero ahora estoy potenciada", cerró la mediática feliz de la vida.