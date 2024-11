Hace algunos meses, Andrés Nara quedó detenido por violencia de género contra su mujer Alicia Barbasola. En ese momento, la pareja transitaba una fuerte crisis a pocos meses de haberse casado.

Finalmente y luego de intentar recomponer la situación, el padre de Wanda y la vedete decidieron tomar rumbos diferentes y ahora, se conoció una noticia sorpresiva relacionada a la rubia.

Barbasola apostó nuevamente al amor de la mano de un compañero de trabajo. Se trata de Gonzalo, un productor de streaming con quien se mostró muy cariñosa en un evento nocturno.

“Me separé hace dos meses, la verdad es que no estaba en mis planes conocer a nadie pero bueno... él era amigo, nos conocimos, es productor del streaming”, comenzó diciendo Alicia en una charla con el movilero de “Socios del Espectáculo".

Luego, sobre las intimidades con su nuevo amor, Barbasola explicó: “La primera cita... pobre, me hacía de psicólogo. Me escuchó, me aconsejó y bueno... empezamos a tomar un café, empezamos a hablar, yo tenía la mano en la mesa, él me agarra la mano y no me la soltó más”, dijo enamorada.

Lo más llamativo de todo, fueron las palabras del nuevo novio Gonzalo quien, lejos de escaparse de las cámaras explicó: “Yo 38 años no me veía o no me visualizaba padre, por ejemplo, pero con ella me pasa algo distinto. La veo tranquilamente como que podría ser, el día de mañana, la madre de mis hijos”.

Para cerrar, Alicia dijo que vive un gran momento personal con el apoyo de su familia: “Es un dulce, mis papás lo aman y él ama a mis papás”.