Wanda Nara está en el centro de la polémica por una foto cazando junto a su hija

A pocas horas de que el periodista Pampa Mónaco publicara impactantes imágenes de Mauro Icardi cazando junto a su hija mayor y realizando las tareas relacionadas con la preparación de las presas, un nuevo elemento ha salido a la luz que podría comprometer aún más a Wanda Nara.

La cuenta de Instagram El Ejército de LAM compartió una fotografía que sugiere la posible participación de Wanda en esta controvertida actividad. Aunque en la imagen la persona aparece de espaldas, tanto el color del cabello como los tatuajes en el brazo coinciden con los de la empresaria.

Hasta el momento, no se había difundido ninguna prueba que confirmara que Wanda estuviera al tanto de la caza o de la participación de su hija en ella. Sin embargo, esta nueva evidencia abre interrogantes sobre su postura frente a la práctica y si asumirá responsabilidad o intentará desligarse del hecho.

La polémica ya está instalada y genera fuertes reacciones en redes sociales, donde muchos critican la exposición de menores en actividades consideradas "nefastas" por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Ahora, la atención está puesta en cómo Wanda abordará esta nueva controversia que sacude su vida pública.

Comunicado

Por si esto fuera poco, Icardi también publicó un comunicado en donde expone, de manera extensa, su descargo sobre los problemas que mantiene actualmente con su ex mujer.

"Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades...

¿Hasta cuándo queremos creer y vivir en la mentira?

1. Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia,

2. Me excluyeron a la madrugada de un sábado de Santa Bárbara a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado NEGATIVO el allanamiento.... No tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo.

3. Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el "novio" por Europa, el cuál confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era "UN AMIGO"... (Pero siguen culpando a otras personas, qué hipocresía no?)

4. El 25/12 la "Madre de América " tenía que retirar a sus hijas porque así lo ordenó la Justicia.... que pasaran navidad con el padre y fin de año con la madre pero como la señora estaba ofendida porque no le dieron lo que quería se fue a Punta del Este sin retirarlas alegando que no tenia 10.000.000 Pesos cómo pidieron de caución, pero si tenía para el avión privado y todo el circo ostentoso como es habitual de su parte, sin contar que días antes le deposité Usd 10.000 en su cuenta Italiana. Así rompió la promesa que le había hecho a sus hijas de ir a buscarlas, dejándolas plantadas con su valija preparada... Por mi parte ante su abandono decidí sin dubitar cancelar el plan que tenía de pasar Año Nuevo con amigos y quedarme con mis hijas.. como vengo haciendo desde hace más de 2 años... en los cuales la Sra. decidió priorizar su vida ante sus hijas...