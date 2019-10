Exclusivo: Caballero reconoció ante el juez haber firmado para el comisario bajo sospecha

Este lunes, el ex funcionario de la Corte de Justicia, Adolfo Caballero, declaró ante el juez Juan Pablo Ortega del Juzgado Correcional 1 y reconoció haber tenido comunicación e, incluso, haber firmado expedientes relacionados con el comisario Gustavo Padilla. Esto, lo hizo luego de haber señalado que no conocía al principal acusado por la causa del Deposito Policial, también en la pantalla de Canal 13.

"Le dije al juez que recordaba haber agilizado un expediente del señor Padilla, esa fue mi intervención. Yo impulsaba las cosas para que salieran más rápido", señaló Caballero, quién además agregó: "Se sufre mucho cuando la justicia es morosa, sé que era de una camioneta pero nada más, sólo sabía que había que agilizar".

Por otro lado, el ex cortista reconoció que en esta causa también se menciona el nombre del doctor Pablo Flores: "también aparece en el expediente, en su caso impulsando la causa para ver porque se demoraba tanto". Caballero justificó este accionar aduciendo que al "ser un pedido de un comisario, lo normal es que se acelere el expediente para que tenga una rápida resolución".

Minutos antes de ingresar a declarar, el cortista había señalado que "No sé de qué se trata, no puedo decir que sí ni que no. Tendría que verlos, pero siempre atendí al público: mañana, tarde y hasta los sábados". Por último, sostenía que iba a responder lo que le pregunten, cumpliendo con esta citación, que como se da en calidad de testigo no puede mentir y no es voluntario sino que está obligado a comparecer ante la Justicia.