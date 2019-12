Qué pasó con el presunto violador de Bermejo

El caso estalló este lunes con la protesta de los familiares y vecinos de una niña de 12 años supuestamente violada en la zona de San Expedito, Bermejo, departamento Caucete.

Todos salieron a la ruta N° 141 a protestar porque aseguran que una niña de 12 años perteneciente a la comunidad fue violada por su tío hace 9 días, el domingo 8 de diciembre, en esa localidad.

Aseguraron que realizaron las denuncias del caso y hasta ahora el sujeto, presunto autor del hecho, sigue en libertad y hasta lo habían visto por la zona burlándose de la gente.

Según contó una tía de la criatura a Canal 13 en la noche del lunes, de quien no se da a conocer la identidad por cuestiones legales, la Brigada de Investigaciones de la Policía estaba en la zona buscando al violador, pero no han logrado dar con su paradero, por otro lado como familia no sabe nada sobre el avance de la causa y destacó que nadie de la justicia de menores ni otros ámbitos se han comunicado con ellos para dar asesoramiento sobre el terrible caso.



En cuanto a la pequeña sigue con atenciones médicas en el "Servicio de Pediatría del Hospital Rawson", tuvo fiebre y vómitos además de lesiones ocasionadas por los vejamentes sufridos.

Este martes los vecinos se volverán a reunir y evaluarán si producen otro corte de la ruta hasta obtener respuestas del caso.

"Queremos seguridad para nuestros niños", destacaron a Canal 13.