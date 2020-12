Denunciaron por presunto maltrato al director de la Escuela de Enología

Este viernes, una mamá denunció penalmente al director de la Escuela de Enología, Sergio Montero por presunto maltrato. Lucía Sánchez, hizo la exposición en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) que ya comenzó con las actuaciones investigativas. La mujer manifestó temor de que el directivo tome represalias con su hija y aseguró que el hombre tiene antecedentes de maltrato a docentes y alumnos.

Según informó al diario de Canal 13, tomó la decisión luego de ser expulsada del establecimiento hasta donde había llegado a realizar un reclamo por la falta de acompañamiento pedagógico de su hija por parte de los profesores.

La mamá expresó que todo comenzó el pasado 15 de octubre cuando hizo el primer reclamo por las guías que le daban a su hija, quien asiste a 5º año. En esa ocasión, la regente del establecimiento le dio una solución, pero a los pocos días, la alumna volvió a tener el mismo problema. El 3 de diciembre, Sánchez asistió nuevamente al establecimiento, pero no fue recibida por la máxima autoridad escolar ni por la coordinadora, quienes le gritaron: “Usted me dijo que estaba todo bien” y la ignoraron. Sin embargo, aseguró que Montero si recibió a otros padres, mientras que a ella no la dejaron expresarse.

Posteriormente, utilizó las redes sociales para pedir a la escuela que reconsidere la toma de exámenes, ya que los alumnos tenían 14 evaluaciones entre el 24 y el 30 de noviembre. El pedido fue en conjunto con otros padres, quienes indicaron que si no obtenían una respuesta favorable por parte de la escuela realizarían un cacerolazo.

Ante ello, el establecimiento decidió tomar los exámenes en dos tramos. El 28 de noviembre, Lucía Sánchez se quejó nuevamente porque a su hija le enviaron guías de una materia que no habían tenido durante todo el año para tomarle una evaluación.

El conflicto entre la mamá y el director de la Escuela de Enología siguió profundizándose. El pasado 8 de diciembre, Sánchez fue entrevistada en un programa radial donde le consultaron sobre la situación de los terrenos de la escuela. La mamá es parte del grupo de padres que lucha por la escrituración de dichos terrenos.

En esa oportunidad, aprovechó para exponer la situación que estaba atravesando tanto ella como su hija y pidió que intervinieran la dirección de la escuela y mayor inversión en la educación de los alumnos. Sergio Montero - director de la Escuela de Enología

Más tarde, desde la misma radio entrevistaron a Sergio Montero, quien respondió a las a acusaciones de Sánchez. “Me gustaría que aclare a quién maltrato. En la escuela cualquiera le puede decir quien es Sergio Montero y que es lo que hace dentro o fuera de la escuela”, sostuvo en dialogo con Estación Claridad.

Luego, dijo que “esta señora no sé qué es lo que pretende. Seguramente algo le debe pasar que ya no es de mi incumbencia. Debe ser algún tratamiento con otro profesional que no soy yo”. Para la mamá, con esta frase el director la trató de “loca”.

En la misma nota, Montero defendió el trabajo de los docentes que había sido denunciado por la madre. En este sentido, señaló que el trabajo de los profesores estuvo bien y aseguró que fueron los alumnos quienes no cumplieron con las guías que debían presentar durante el año.

En conclusión, Lucía Sánchez manifestó en su denuncia que siente temor de que el director Sergio Montero o la coordinadora de la escuela tomen represalias con su hija. También expuso que teme porque el director “tiene antecedentes de violencia con docentes y alumnos”, y aseguró que tiene pruebas de dichas situaciones.

En las redes sociales, Sánchez compartió un video exponiendo la situación.