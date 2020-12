Quién es la mujer detenida por el presunto homicidio de su pareja en Ullum

Ester Villalobos de 35 años es la mujer detenida y acusada de matar a su pareja Jorge Cortéz de 41 años el pasado sábado en el departamento Ullum. Mientras la policía investiga qué pasó ese día, las sospechas sobre la autoría del homicidio por parte de la mujer crecen cada vez más para los investigadores.

Cortéz fue trasladado por la mujer con la ayuda de un familiar hasta el CIC del departamento y dijo que se había caído sobre una viga que le provocó una herida contundente en el pecho. Sin embargo, esa versión no le cerró a la policía ya que la herida en el cuerpo del hombre coincidía con la de un cuchillo.

Jorge Cortéz fue trasladado al hospital Marcial Quiroga, pero no resistió y murió en el camino.

Según los datos arrojados por las primeras investigaciones policiales, el presunto crimen habría ocurrido luego de una discusión entre Villalobos y Cortez en la casa de la mujer. Fue luego de una noche en la que ambos asistieron al cumpleaños de un familiar.

Al parecer, cuando llegaron a la vivienda comenzaron a discutir y en un momento dado, Villalobos le asestó un cuchillazo en el pecho a Cortéz.

Con estos datos, la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción a cargo del caso, Gema Guerrero ordenó la detención de Villalobos y una inspección en la casa donde ocurrió el hecho en busca de evidencia y testimonios que ayuden a esclarecer el hecho. En los próximos días, se espera que la acusada sea citada a declarar.

Según fuentes policiales, en el lugar hallaron un cuchillo e indicios de que la escena del presunto crimen había sido limpiada. Algunos vecinos, comentaron que Ester y Jorge se veían como una pareja trabajadora y que no tenían problemas con nadie. Por eso, en la Villa Santa Rosa reinaba la conmoción tras el hecho.

La madre de Cortéz, Mirtha Alfaro dijo a Diario de Cuyo que "desde que se fue con ella lo alejó de su familia, de sus primos, de sus hermanos de nosotros, sus propios padres. Con decirle que él nos veía, pero a las disparadas, todos los días antes de entrar a trabajar, bien temprano, se daba una vuelta para tomar unos mates o conversar algo. La verdad que no me explico por qué lo mató, mi hijo era una buena persona y no lo digo porque era mi hijo. Era responsable, la luz de mi vida. Lo que hizo no tiene perdón, que la perdone Dios, yo no la perdono".

Mientras la investigación continua en curso, la familia de Jorge Cortez realizará una marcha el próximo viernes en Ullum para pedir justicia.