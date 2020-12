Sobreseyeron al joven que chocó una ambulancia y mató a dos personas

Durante la jornada del miércoles, a más de 1 año del hecho, sobreseyeron al Fernando Rodrigo Díaz (19), el joven que había atropellado una ambulancia en Chimbas, mató a dos personas que iban a ser trasladadas al hospital Rawson para realizarles diálisis, y luego se dio a la fuga sin auxiliar a las víctimas.

El siniestro vial ocurrió el pasado 25 de junio de 2019. En aquella oportunidad, Díaz estuvo con unos amigos. Luego, cuando estaba circulando en su vehículo, llegó a la intersección de calles 25 de Mayo y Díaz, en Chimbas, perdió el control de su vehículo y terminó impactando de lleno contra una ambulancia que quedó volcada en el asfalto. El Corsa terminó con serios destrozos pero lo dejó en el lugar y escapó en el auto de su amigo.

Tras el accidente, después de que la Policía de San Juan lo estuvo buscando y logró identificarlo, fue hasta su vivienda en Chimbas y procedió a su detención. El caso quedó a disposición del Cuarto Juzgado Correccional, a cargo del juez Federico Rodríguez, quien en un principio lo imputó por homicidio culposo triplemente agravado por el exceso de velocidad, estado de ebriedad y por el fallecimiento de dos personas. Incluso, lo mandaron al Servicio Penitenciario Provincial.

Con el correr de los días, su defensa, a cargo de Filomena Noriega, presentó la excarcelación y el magistrado decidió otorgársela. Por esto, en octubre de 2019, Fernando Rodrigo Díaz obtuvo la libertad y esperaba el procesamiento o sobreseimiento desde su casa.

Finalmente durante la jornada de este miércoles, tras un año y medo del violento accidente, el juez Parrón decidió sobreseerlo. De esta forma fue liberado de la causa que no le encontró culpabilidad, y no podrá ser investigado nuevamente por el mismo episodio. En este sentido, la abogada manifestó que no iba en estado de ebriedad, ni a altas velocidades. Sobre el no prestar auxilio a las víctimas, dijo que su defendido escapó porque se asustó y quedó en shock.