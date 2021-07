Ocurrió en San Juan: un depravado irá al penal acusado de violar a sus hermanas

Un hombre de 27 años, identificado como P.Z. fue acusado de un grave delito cometido contra su hermana, ahora mayor de edad. La denunciante dijo en la UFI CAVIG que este la violó desde que tenía 9 años y que no fue solo una vez, sino que pasó en varias ocasiones. 'Me violó unas 10 veces más', habría dicho textualmente. Pero esta joven no solo denunció su caso, sino que también dijo que lo vio a su hermano intentando abusar a su hermanita de 8 años.

Ese caso ahora también será investigado, en el que ya intervino la Asesoría de Menores. El Ministerio Público Fiscal, representado por Eduardo Martínez, expresó que iba a formalizar la causa con el último caso que a la denunciante le tocó vivir, según dijo a fines de 2020. Fiscalía expresó que el pasado 2020 en horario de la noche, la joven se acostó a dormir. En un momento se despertó asustada y se lo encontró a su hermano encima suyo y la violó.

El hermano la amenazó diciéndole que iba a matar a sus amigos si decía algo sobre lo que había ocurrido. Después de este hecho, según lo que denunció la joven en el CAVIG, comentó lo que habría vivido la hermana más pequeña. Una noche (no recuerda cuando fue) intentó entrar al comedor y estaba cerrado. Ella supuestamente habría presentido algo raro y a través de una pequeña ventana vio cómo su hermano le estaba sacando la ropa a su hermanita de 8 años.

Al ver esto, ella se desesperó y le pidió a una nena de 13 años que la ayude a sacar lo que había trabado la puerta (que sería un hierro). La nena pudo sacarlo, ella entró y se encontró a su hermanita solo con el pantalón bajo y a su hermano haciéndose el dormido en un colchón. Después de este episodio, ella empezó a tener malos tratos con él y sus familiares y se fue a la casa de una 'tía del corazón', la cual la habría aconsejado en hacer la denuncia.