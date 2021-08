Pastelito al horno: lo condenaron por golpear a su ex e incendiarle la casa

Este miércoles, Matías Ariel 'Pastelito' Sosa fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva acusado de golpear y prender fuego la casa de su ex. En la Sala 8 del Sistema Acusatorio, el juez lo considero culpable de los delitos de tentativa de lesiones graves agravadas e incendio, todo conjugado por ser en concurso real.

El hecho ocurrió el pasado sábado 29 de mayo, alrededor de las 3 de la madrugada. El juicio se iba a resolver hace un mes, a través de un juicio abreviado, pero el imputado decidió cambiar de abogado. Finalmente, su nueva defensa y la fiscal Claudia Salica acordaron dicha pena, la cual fue homologada por el juez.

'Se metió a mi casa por la ventana y me dijo que se iba a quedar, le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga y le dije que iba a llamar a la Policía. Se enojó y me insultó. Me fui al dormitorio, me siguió, me agarró de las muñecas, me ató y me decía que me iba a matar', había expresado la víctima en la UFI CAVIG.

Luego, Sosa la estrelló contra la pared de un empujón, la tiró al suelo y la golpeó a patadas en la espalda. La víctima logró escapar pero cuando volvió él le había incendiado la casa. El ‘Pastelito’ estuvo prófugo hasta que personal de UFI Delitos Especiales, en conjunto con otras Brigadas, lo atraparon el 3 de junio.