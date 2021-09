Tras más de 5 meses, aún no hay fecha para el juicio por el crimen del policía chimbero

Durante el pasado martes comenzó la audiencia de control de acusación sobre el asesinato de Oscar Mura, el policía chimbero. Finalmente este encuentro no terminó de la manera esperada así que a más de 5 meses de cometido el crimen, el caso todavía no tiene fecha para la realización del juicio.

Gustavo De La Fuente, abogado defensor de Diego Espejo, reveló que se suspendió la audiencia del pasado 31 de agosto. Por diversos motivos se decidió postergarla para el próximo 3 de septiembre. En esa nueva reunión se espera de una vez por todas definir el día del juicio.

"No hay fecha de juicio en virtud de que la audiencia no concluyó por distintos puntos. Principalmente hicimos un planteo de nulidad absoluta con respecto a la acusación de Fiscalía. Una vez resuelto por el Dr. Matías Parrón se pasó a la lectura de fundamentos con respecto a la calificación legal y después a la prueba. Terminamos a las 16:00 por lo tanto se suspendió hasta el día viernes", expresó.

Posteriormente el letrado explicó que en dicha audiencia hubieron varias incongruencias por parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Directamente De La Fuente expresó que el fiscal en cuestión mencionó artículos que no existen dentro del Código Penal.

"El fiscal por lo que se puede interpretar de lo dicho en audiencia, que no es lo mismo que escribió, ha mencionado artículos que no se corresponden con la calificación del hecho. Hasta el momento ellos lo que pretenden es un Homicidio agravado. Son varias las situaciones que se vieron ayer. Por ejemplo la enunciación de artículos que no existen en el Código Penal, la calificación del artículo 79 que se refiere principalmente a homicidio simple. Es decir que hay una discordancia grande", sentnció.