Robó una estantería pero dijo que la vio en la vereda y pensó que no la iban a usar

El pasado domingo, un hombre disparó con una escopeta a un presunto ladrón que intentó con un compañero robar una estantería de su supermercado ubicado en el interior de Villa Paula, departamento Chimbas. Rolando Pérez, el propietario, se dio cuenta que ingresó con intenciones de robarle y sin dudarlo tomó la escopeta y le disparó en uno de sus pies. Al llegar la Policía detuvo al propietario y al delincuente, según las primeras informaciones que aportó la policía.

En principio todo indicaba que era una causa que iba a intervenir Flagrancia. La abogada defensora Filomena Noriega manifestó que su defendido vio la estantería en la vereda y pensó que no la iba a usar, por eso intentó llevársela. Pero no va a ser Flagrancia quien intervenga en la causa sino el 2do Juzgado de Instrucción y se sigue señalando a esta persona como un presunto delincuente e investigan si lo es o no.

Es el 2do Juzgado de Instrucción el que va a intervenir ya que la noche del domingo, cuando se producen los disparos y trasladan al presunto delincuente al hospital Rawson no se produce la detención por parte de la Policía, por lo que el Juez de Flagrancia entendió que al no se detenido inmediatamente, no era un hecho flagrante, ya había pasado el tiempo y debía intervenir el viejo sistema.

Quien intentó llevarse la estantería continúa internado, mientras que al dueño del local que tenía el arma y disparó no le cabe ningún tipo de delito, tenía autorizado su uso, tendrá una sanción simplemente administrativa porque los mismos estaban vencidos pero nada más.