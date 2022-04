Importante sindicalista denunciado por presunto abuso sexual a una menor

En la mañana de este martes trascendió que en la justicia provincial se inició una audiencia de formalización por el presunto abuso sexual de una menor, donde el señalado como autor del aberrante hecho, es uno de los sindicalistas de primera línea. Se trata de Mario Matic, quien se desempeña como el titular de La Bancaria.

Según pudo conocer el móvil de Canal 13 San Juan, en esta jornada se ha iniciado una audiencia de formalización contra el sindicalista sanjuanino, Mario Matic. En este sentido se pudo conocer que está acusado del por abuso simple agravado por la convivencia, la guarda y la ascendencia familiar, ya que la presunta víctima sería una menor de edad.

El sindicalista no quiso dar declaraciones cuando estaba saliendo del Palacio de Tribunales, y al mismo tiempo que pidió que no le tomen fotos. Al salir del lugar, lo hizo de manera rápida y en off mencionó ‘que ya se va a saber la verdad’.

De igual modo el sindicalista sanjuanino ha quedado en libertad por el plazo de tres meses, donde se llevará a cabo una investigación exhaustiva para corroborar si esta denuncia es real. Previamente a la audiencia de formalización hubo una reunión donde la jueza de Garantías definió dar lugar a la denuncia por la cantidad de elementos que habría en contra de Matic.

Desde Fiscalía aseveraron a Canal 13 San Juan, que se trata de un delito contra la integridad sexual en el contexto intrafamiliar y la denuncia fue hecha por una persona del entorno familiar. En tanto, la víctima ya tiene fecha para ser indagada a través de cámara gesell, el próximo día jueves.