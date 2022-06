Un infierno de amenazas y palizas detrás de la condena a dos padres violentos en San Juan

En las últimas horas se conoció la condena a una pareja de padres violentos en San Juan. El caso estalló luego de que su hija confesara en la escuela que estaba sufriendo un verdadero calvario en el que era víctima de brutales amenazas y palizas.

El fiscal del caso, Juan Manuel Gálvez, dio detalles en Canal 13. ‘Tomamos conocimiento por la directora del colegio de que la menor había manifestado que sufría violencia por parte de los padres. Investigamos y a los dos días nos hacen llegar desde el Juzgado de Familia, del gabinete técnico, unos audios que pudo grabar la menor cuando la estaban insultando. Eso permitió pedir la detención del padre, porque eran amenazas fuertes’, comentó.

Gracias a la valentía de la joven que se animó a confesar la situación ante sus profesores, pudieron detener a los agresores.

Una docente que declaró en el marco de la investigación, contó que vio fotos en el celular de la niña y observó hematomas en uno de los brazos y en el rostro. Del mismo modo, aseveró que la joven tenía mucho miedo y que lo repetía muchas veces mientras lloraba, al revelar que sus padres le decían que no tiene ningún derecho y que ella era de su propiedad.

Otro de los puntos que atemorizó al cuerpo docentes es que la niña reveló que su padre la amenazó diciendo que, si ellos se enteraban de que ella hacía la denuncia, la golpearían hasta la muerte.

También fue clave un mensaje que recibió la joven por parte de su padre. En el mismo, se escucha: 'Nosotros no te educamos para que seas mal parida hija de p... con tu madre, no es así …., pensalo, yo te voy a aclarar algo, a partir de mañana, según lo que me digan y que te quede grabado yo voy a ir preso..., no importa iré 5 o 6 años preso y después me van a largar por la edad, pero te prometo que si paso algo que vos hiciste yo vengo, te agarro con el martillo grande, te quiebro toda, las piernas las manos. Yo voy a ir preso, pero vos no vas a caminar en tu p... vida mas, te queda claro no?, clarísimo te queda. Y deciselo a cualquiera, salí ahora y decí, mi papá mañana me va a reventar. Llega a ser algo que hiciste con la hija de p... aquella, llegamos acá, te re contra mil cago a palos te voy a quebrar todo, vas a quedar en silla de ruedas, voy a ir preso pero no te olvides, 5 años, a los 70 años salgo. Ah mira a la viva, que te quede claro eso" (sic).

Si bien, la investigación del caso comenzó a mediados de mayo, el fiscal Gálvez destacó que el proceso judicial se llevó a cabo con mucha celeridad. En solo 5 días se formalizó el caso ante la justicia y se dictó la condena. El caso se resolvió mediante la celebración de un juicio abreviado en el que los padres aceptaron la culpa y fueron condenados a un año de prisión en suspenso.

Por su parte, la joven víctima quedó al resguardo de sus padrinos. ‘Está en buenas manos, está yendo a la escuela. A sus padres se les prohibió el acercamiento con la menor por cualquier vía. Ellos tienen la obligación de cumplirlo porque en caso de no hacerlo desobedecerán una orden judicial. En ese caso reciben una nueva condena por desobediencia, que sumada a la pena en suspenso los enviaría directamente al Servicio Penitenciario’, explicó el fiscal.

Gálvez, comentó que los casos de violencia y abusos contra menores de edad son más habituales de lo que parece. Sin embargo, destacó el trabajo de las escuelas y colegios en la contención y acompañamiento de las víctimas.

‘Hoy en día hay protocolos con los colegios, y las autoridades tienen que denunciar los casos de violencia en los alumnos. Se está dando muy seguido porque aplican técnicas y los gabinetes de psicopedagogos están haciendo una buena tarea. Los menores se animan a hablar ya sea de violencia o abuso sexual. Están hablando mucho con maestros, profesores y ponen en conocimiento situaciones no solamente de ahora, sino también de años atrás y eso es positivo’, comentó.