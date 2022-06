Leve condena a una pareja sanjuanina que violentaba a su propia hija

En la mañana de este jueves hombre y su esposa fueron condenados a 1 año de prisión condicional, es decir que no van a la cárcel. Ellos están acusados de agresiones y amenazas contra su hija, una chica que actualmente tiene 16 años de edad.

El caso se dio a conocer el 13 de mayo pasado, cuando en la UFI Cavig se hizo presente una docente de un colegio privado de Capital para denunciar lo que estaba padeciendo una alumna de 16 años a manos de sus progenitores. Fuentes Judiciales dieron a conocer que ese día la niña rompió el llanto ante las autoridades del colegio y su docente dando a conocer el calvario que vivía en su hogar. De este modo la joven confesó 'No doy más, mis padres me pegan continuamente'. Posteriormente comenzó a dar detalles de los episodios que vivía siendo víctima de violencia psicológica y física por parte de sus progenitores.

En el expediente dado a conocer señala uno de los momentos que padeció la niña. Este tuvo lugar cuando la joven se encontraba elongando para ir a danza. En ese momento, la madre la tomó con fuerza del brazo, la arrastró hasta el baño, la colocó debajo de la ducha y abrió el agua fría, dejándola detrás de la cortina. Durante las pesquisas, la víctima señaló que desde muy pequeña es golpeada brutalmente por sus padres.

En tanto la docente declaró ante los investigadores que vio fotos en el celular de la niña y observó hematomas en uno de los brazos y en el rostro. Del mismo modo, aseveró que la joven tenía mucho miedo y que lo repetía muchas veces mientras lloraba, al revelar que sus padres le decían que no tiene ningún derecho y que ella era de su propiedad. Otro de los puntos que atemorizó al cuerpo docentes es que la niña reveló que su padre la amenazó diciendo que si ellos se enteraban de que ella hacía la denuncia, la golpearían de tal manera que le provocarían la muerte.

Fuentes del caso revelaron que la niña recibió un mensaje en que el rezaba 'Nosotros no te educamos para que seas mal parida hija de p... con tu madre, no es así …., pensalo, yo te voy a aclarar algo, a partir de mañana, según lo que me digan y que te quede grabado yo voy a ir preso..., no importa iré 5 o 6 años preso y después me van a largar por la edad, pero te prometo que si paso algo que vos hiciste yo vengo, te agarro con el martillo grande, te quiebro toda, las piernas las manos. Yo voy a ir preso, pero vos no vas a caminar en tu p... vida mas, te queda claro no?, clarísimo te queda. Y deciselo a cualquiera, salí ahora y decí, mi papá mañana me va a reventar. Llega a ser algo que hiciste con la hija de p... aquella, llegamos acá, te re contra mil cago a palos te voy a quebrar todo, vas a quedar en silla de ruedas, voy a ir preso pero no te olvides, 5 años, a los 70 años salgo. Ah mira a la viva, que te quede claro eso" (sic).

A la vez entre las pruebas consta de audios, todos aportados desde el celular de la menor, donde expresan la violencia que padece la niña. Ante este caso, el fiscal Juan Manuel Gálvez (UFI Cavig) acordó con la defensa en un juicio abreviado que los acusados sean condenados a 1 año de prisión de cumplimiento condicional. La mujer, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. El hombre, también por lesiones leves y por amenazas agravadas. Ambos deberán dos condenados deben cumplir ciertas reglas de conducta por el término de dos años, como así también no podrán acercarse o tener contacto con la menor.