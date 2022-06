Tragedia en 9 de Julio: no hay testigos pero una cámara podría resolverlo todo

Durante los primeros minutos de este martes 14 de junio la provincia de San Juan, precisamente el departamento 9 de Julio, se transformó en el escenario de una nueva tragedia vial. Luego de algunas horas las autoridades encargadas de la investigación del caso revelaron que no hay ningún testigo presencial, pero una cámara habría gravado el tránsito en ese momento.

El fiscal Adrián Riveros, titular de la Unidad Fiscal Investigativa de Delitos Especiales, reveló al móvil de Canal 13 que lamentablemente no existió ninguna persona que haya visto el momento exacto en el que se produjo el siniestro vial. Debido a esto están tratando de dar con una cámara que hay en ese sector del municipio nuevejulino.

'Testigos presenciales no hay, hay una familia en la zona que escucha el impacto y que no logra observar otro vehículo. Por la mañana personal de Delitos Especiales de la Policía de San Juan estuvo por la zona porque entendemos que puede haber una cámara de seguridad en una granja que existe en esa zona, que puede haber tomado algo del tránsito de esa hora', expresó.

Precisamente sobre el accidente ocurrido alrededor de las 00:30 de este martes en la intersección de calle Zapata y Ruta 155, Riveros reveló que no habría otro vehículo involucrado. Además de que la familia que escuchó el choque no reportó otro rodado, las marcas que quedaron en la calzada no refieren la intervención de otro auto, camioneta, moto, etc.

'Hay frenadas, lo que señala en una primera hipótesis que corresponden al Gol Trend. Son las frenadas sólo de ese vehículo las que hay en la zona y ahí se puede ver como se produce el desvío para terminar chocando con el árbol. No se percibe la existencia de otro vehículo en la zona. Todavía no descartamos ninguna hipótesis, estamos investigando', manifestó.

Por último el fiscal aclaró que el fallecido, llamado Ricardo Cortez Ortiz, conocía muy bien ese camino donde finalmente murió. Esto tiene que ver con que él vive en Santa Lucía y cuando se reunía con su hija, tenía que llevarla hasta su hogar en 9 de Julio ya que no residían juntos.

'No descartamos que haya una falla mecánica, una imprudencia o que se haya quedado dormido el conductor. Vamos a esperar todas las pericias para llegar a una conclusión. Conforme a lo que señalan algunos familiares, era asiduo de esa zona. Tiene una hija menor y la trasladaba desde Santa Lucía a 9 de Julio. Es decir que conoce la ruta por eso no descartamos ninguna posibilidad hasta tanto tengamos todos los elementos de convicción', sentenció.