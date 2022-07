Fuerte reclamo en Tribunales: piden la renuncia de una jueza sanjuanina

Este lunes comenzó movido en Tribunales, esto se debe a que integrantes de la organización MuMala se autoconvocaron para reclamar en contra de la jueza Lidia Reverendo. Andrea Cortéz, quien es la referente sanjuanina del movimiento señaló que la jueza ejecución penal le otorgó salidas del penal a femicidas.

Ante tal panorama es que Cortez charló con el móvil de Canal 13 sobre las medidas que llevarán a cabo. Sí bien los jueces y algunos funcionarios están de feria 'nuestro movimiento no va a descansar, porque en el curso de la semana pasada han sucedido cosas que la sociedad sanjuanina tiene que repudiar' mencionó Cortez. En esta línea aludió 'nosotros como MuMaLa esta semana empezamos con actividades en torno a solicitar y exigir la renuncia de la jueza Reverendo'.

En este contexto detalló que este pedido tiene cimientos en los fallos generados por la jueza Lidia Reverendo, Cortez aludió a que 'encontramos qué atentan netamente contra la familia de las compañeras que han sido muertas por culpa de Miguel Ángel Palmas, el chiquito de 4 años que murió en manos de Rodolfo Elizondo y Roberto Villarruel'. A su vez dijo 'ellas son compañeras que no han tenido justicia'.

De este modo, desde MuMaLa comenzaron a generar acciones con el fin de exigir la renuncia de la jueza. En consonancia Cortez añadió 'mañana vamos a comenzar con la recolección de firmas en toda la provincia de San Juan y solicitando una audiencia para que las autoridades nos escuchen y escuchen a las familias de las víctimas'.

'Nosotras vamos a llegar hasta las instancias que sean necesarias para que la sociedad y la familia de las mujeres que hoy no se pueden defender tengan voz' aludió la referente de MuMaLa. A su vez fue contundente al decir que la jueza no desconoce de los casos de los cuales se la señala, esto se debe a que 'creo que se está burlando de muchas familias porque cuando nosotros estuvimos reclamando con la familia de Cristina Olivares junto con los padres, la jueza dijo que había sido un error de ella qué iba a hacer rever el caso y finalmente no lo hizo'. Por ello es que enfatizó que el accionar de la jueza 'es una burla contra la familia y nosotros estamos 100% con ellos'.

En este sentido invitaron a la sociedad a sumarse a las actividades 'que tenemos en la semana, no vamos a parar hasta que la jueza Lidia Reverendo renuncie o la destituyan de su cargo'.