Caso Parisi: bronca por el 'festejo' de Ortega y Gil al ser sobreseídos

Durante la investigación por la denuncia de violencia de género contra Mario Parisi, supervisor de Flagrancia, fueron señalados como sospechosos otras dos personas. Se trataba de Juan Pablo Ortega y Jorge Gil quienes terminaron siendo sobreseídos en las últimas horas, provocando un inesperado festejo del último mencionado. Acerca de esto el defensor de la denunciante expresó que 'se salvaron por ser amigos', haciendo referencia a una buena relación con el juez Matías Parrón.

Reinaldo Bedini, abogado querellante, contó en Canal 13 durante Banda Ancha que no le sorprendió para nada la manera en la que actuó Gil ya que por todas las cosas que venían sucediendo a lo largo de las audiencias, era de esperar que el hombre reaccionara de esa manera tan cuestionable.

'No me sorprendió en definitiva porque era justamente lo que esperaba que ocurriera, evidentemente la Fiscalía va a apelar y nosotros adheriremos. Es una situación bastante particular porque en definitiva lo sobreseyeron por una excusa absolutoria que, como la misma palabra la plantea, es una cuestión relacionada con la punibilidad del hecho que se investiga que es determinar si son amigos íntimos o no. Se salvan por ser amigos', expresó.

Desde el Ministerio Público Fiscal van a apelar este fallo, alegando que el juez se metió en la investigación de este hecho siendo que esta es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con los fiscales. A esta presentación que se realizará próximamente va a adherir la defensa de la denunciante.

Siguiendo en la misma línea Bedini remarcó que Matías Parrón, juez de Garantías, debió apartarse del caso ya que tenía relación con Juan Pablo Ortega. En relación a esto el propio abogado había pedido al Tribunal de Impugnaciones que apartaran al magistrado del caso y terminaron rechazando esta petición casi sin analizarla.

'Realmente ni lo trataron, lo rechazó el Tribunal de Impugnaciones sin darle tratamiento. Dijeron que con sólo la manifestación de Matías Parrón, que dice que no tiene amistad ni compromiso con estas personas, excluía el pedido. Yo en realidad lo que estaba planteando no es sólo que eran amigos, sino que habían circunstancias que ponían en riesgo la imparcialidad', sentenció.