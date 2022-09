Estos son los 3 detenidos por el asesinato de un hombre en Carpintería

Durante el pasado fin de semana se produjo un asesinato en el departamento Pocito, más precisamente en la localidad de Carpintería. Por el hecho actualmente hay tres personas detenidas que estuvieron cara a cara con las autoridades judiciales esta mañana en la audiencia de formalización, la cual terminó por suspenderse.

Víctor Aballay

Los aprehendidos son los hermanos Cristian Aballay de 27 años de edad y Víctor Aballay de 25 años. Ellos son los más comprometidos ya que están señalados de matar a Eduardo Brizuela utilizando armas blancas. Sumado a esto se supo que le robaron algunos objetos por lo que se consideraba este hecho como el posible móvil del caso.

Cristian Aballay

Sin embargo tiempo después se sumó un tercer detenido, llamado Luciano Valle de 29 años. Si bien el no actuó directamente agrediendo al difunto, esta acusado de encubrir a uno de estos hermanos ya que habría tenido conocimiento del asesinato y no decidió no denunciar nada.

Luciano Valle

Estos tres sujetos formaron parte de la audiencia de formalización que terminó de una manera inesperada. Lo que ocurrió fue que el abogado defensor de los acusados aseguró que uno de ellos padece un retraso madurativo. Debido a la jueza Maldonado estableció un cuarto intermedio hasta las 16:30 de la presente jornada. Esto tiene que ver con que se les deben realizar pericias psicológicas a estas tres personas para determinar si es real que alguno de ello tiene esta afección señalada por el letrado.