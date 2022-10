Causa EROS: ventilaron que existían masajes 'completos' en la estética

Por la mañana de este miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo la penúltima audiencia por el caso de la polémica estética EROS. En esta ocasión la particularidad fue que las dos acusadas, madre e hija, decidieron declarar. Sumado a esto se leyeron comprometedores mensajes de WhatsApp donde ellas hablaban de 'masajes completos' con sexo al final de los mismos.

Tanto Patricia Coria, propietaria de la estética, como su hija Natalia Pablo decidieron declarar frente a las autoridades judiciales. Si bien no hablaron sobre clientes como ocurrió en la audiencia de formalización, aseguraron que ellas no ofrecían servicios sexuales dentro de la estética. Quitándose culpas deslizaron que si las masajistas mantenían relaciones con los clientes era 'un acuerdo a puertas cerradas entre ellos', pero que ellas no tenían nada que ver.

Sin embargo, posteriormente se leyeron mensajes de WhatsApp de las dos imputadas que terminaron contradiciendo sus versiones. Se mostraron conversaciones que tenían tanto Pablo como Coria con algunos clientes. Cuando alguien les consultaba las tarifas y los servicios, ellas hablaban de 'masajes completos'.

Algunas de estas personas les preguntaron de qué trataban los 'masajes completos' y ellas les contestaban que era un servicio con relaciones sexuales al final. También habían otra opción que al finalizar los masajes se le practicaba sexo oral a la persona. De esta manera no coinciden para nada los testimonios con lo que demuestran los textos reproducidos.