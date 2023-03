La mujer que murió en el Centro Cívico dejó escrita una carta

En horas de la mañana de este miércoles se registró un nuevo fallecimiento en las inmediaciones del Centro Cívico, algo que sucedió en septiembre de 2022. Horas después de que esto ocurriera se conoció que la fallecida dejó una carta escrita que fue encontrada por las autoridades.

Renato Roca, fiscal a cargo de la investigación del caso, contó ante algunos medios de comunicación que la mujer que cayó al vacío portaba una carta. En la misma relataba diferentes situaciones que le tocó vivir. La misiva en cuestión ya se encuentra en poder de las autoridades.

'Hay una carta donde se puede presumir su intención de hacer esto por lo que manifiesta. Es todo de índole personal, habla de vivencias personales que son coincidentes con esta acción posterior. Ella impactó sobre un escritorio del Banco San Juan donde estaba siendo atendida una funcionaria del Servicio Penitenciaria. Ella venía sola, en las imágenes no se ve a nadie más que a ella. Ahora estamos a la espera de la autopsia', manifestó.

Seguidamente Roca reveló que todavía no han podido definir el nombre de la difunta. Esto se debe a que al momento de morir no contaba con su DNI ni con algún tipo de documentación personal que pueda ayudarlos a contactar a sus familiares. Sumado a esto, por el momento nadie de su círculo cercano se ha presentado para preguntar por ella.

'Es una persona de entre 60 y 70 años, no ha sido identificada todavía porque no portaba documentos. Podemos confirmar la hipótesis de un suicidio ya que las cámaras de seguridad del Centro Cívico son muchas. Hemos hecho el recorrido personalmente desde que ella ingresa por Libertador, a los 10 minutos y desde el quinto piso, aprovechando la situación de que no había ningún empleado en el piso, se subió a una silla y se habría arrojado', expresó.

La autoridad remarcó en más de una ocasión que esta adulta mayor, murió luego de arrojarse de manera intencional desde el quinto piso del Centro Cívico. Esta hipótesis se apoya en la claridad de las filmaciones realizadas por las múltiples cámaras con las que cuenta el edificio público.

'Las imágenes de las cámaras son muy claras, en la silla hay huellas de pisadas y en el vidrio donde se ha tomado se ven unos dedos marcados en esa zona, mientras que los otros paneles están impecables. El registro de las cámaras muestra a la persona acercándose a ese lugar y se ven los pies. El ingreso fue a las 10:41 por la Avenida Libertador y a las 10:49 esta el registro de los pies en las cámaras de seguridad. Descarto que sea una trabajadora porque nadie la ha reconocido', sentenció.