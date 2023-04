Declaró Riveros, el principal sospechoso: 'Yo no estuve cuando mataron a Mito'

Este martes se cumple un año exactamente del momento en que las autoridades encontraron el cadáver de un adulto mayor en el Médano de Oro. El fallecido era Herman 'Mito' Rodríguez, un hombre de 83 años. Con el paso de los meses se empezó a investigar el hecho, por lo que quedaron señalados el propio hermano de la víctima y su peón, llamado Juan Riveros. El mismo declaró este 18 de abril, asegurando que él no estuvo en el lugar cuando ultimaron de un disparo al jubilado.

Juan Riveros, uno de los acusados de asesinar a 'Mito' Rodríguez, declaró nuevamente ante las autoridades durante la mañana de la presente jornada. Cabe destacar que este hombre quedó muy complicado en el momento en que le encontraron un arma de fuego, la cual se comprobó que había sido utilizada para terminar con la vida del anciano. En relación a eso el señalado aseguró que fue Eliseo Rodríguez, hermano del difunto, quien le pidió que escondiera el revólver calibre 22 en cuestión.

'Yo a Mito si lo conocía. Con el señor Pachico si tenía relación, le cargaba fardos de pasto en la casa de él. Cuando nosotros llegamos a Pocito, nos prestó un ranchito cuando era chico. Mauricio Javier Ochoa junto con Eliseo fueron a dejarme una moto y el arma. Yo no estuve cuando mataron a Mito, yo no sabía que había muerto. A mi me llevaron la moto y el arma, yo no se si ha sido Eliseo. Me pidieron que lo escondiera y lo escondí para hacerles un favor', declaró.

En relación al momento en que le entregaron el revólver, Riveros aseguró que Eliseo le pidió que después de guardarla le llamara avisándole que 'ya escondió al caballo'. Horas después, él habría vuelto a su casa luego de hacer unas compras, momento en el cual su mujer recibió un llamado. En su declaración el hombre aseveró que en ese contacto le avisaron que a 'Mito' le habían pegado un 'palazo'. Con estas palabras su defensor trata de demostrar que él no estuvo en el lugar.

'Volví a mi casa y ya había llegado mi señora. Nos fuimos a comprar mercadería, volvimos y le llamó Jorquera a mi señora. Le preguntaba si no lo había visto a Pachico, le dije que no. Decía que el hermano había tenido un accidente, que le habían pegado un palazo. Le llamé a Pachico y no me contestó. De ahí él me llamó, le contesté y le pregunté donde estaba, me dijo que estaba en Ruta 20. Le dije lo del hermano y me dijo que ya iba a ir para allá', expresó.

Luego de que todo esto ocurriera y las autoridades encontraran el cadáver de Herman Rodríguez en el Médano de Oro, efectivos policiales fueron a detener a Riveros a su casa. Acerca de esto, el acusado manifestó que nunca lo habrían notificado formalmente de que estaba arrestado.

'De ahí me volví a un cumpleaños que tenía, fui a cobrar una plata y he vuelto a mi casa. Ya en la tarde llegaron vestidas de civil a mi casa unas personas que me dijeron que los iba a tener que acompañar. Les pregunté donde y me dijeron que a la Central de Policía. Me llevaron, me hicieron unas preguntas, me revisaron todo. Después me metieron al calabozo, me llevaron un papel para firmar donde decía que estaba arrestado. No lo quise firmar hasta que no viniera mi abogado. Me pasaron al Penal y después me llevaron a Flagrancia', sentenció.