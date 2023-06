Abuso en el Luján: pedirán que se invalide la rueda de reconocimiento

El pasado miércoles se realizó la rueda de reconocimiento en relación al abuso ocurrido en el Colegio Luján. Allí la víctima del ultraje señaló como responsable a Salinas, justamente el joven que esta imputado. Sin embargo, desde la defensa del acusado aseguraron que en un principio la afectada no lo había señalado y que cuando le insistieron recién lo apuntó con su mano. Por este y por otros motivos que manifestaron los letrados, adelantaron que pedirán que se invalide la medida.

Primeramente fue el Dr. Reinaldo Bedini, uno de los integrantes de la defensa de Lucas Salinas, quien explicó porque el reconocimiento no tendría validez. En ese contexto el entrevistado volvió a insistir en que la medida en si no tenía sentida, ya que la foto del joven se venía compartiendo en los medios de comunicación desde hacían varios días.

'No se prohibió a la prensa que mostraran la cara del imputado para que tuviera efecto la medida. Cuando se ordena esta rueda, nosotros tomamos conocimiento que la imagen del imputado había sido difundida previamente por todos lados. La propia madre de la presunta víctima, reconoce que ella le exhibió a su hija fotos donde ella lo reconoce. El propio fiscal dijo que mostrar la imagen previamente a la presunta víctima, hace que el acto no tenga efectividad. La medida esta viciada', expresó.

Seguidamente Bedini señaló que se intentó realizar la rueda de reconocimiento sólo con dos personas. Al ser notificados de este procedimiento, tanto él como Paola Ibáñez se movilizaron para conseguir una tercera persona. Se trataba de un amigo de Lucas Salinas, el cual terminó participando.

'Si se hacía el reconocimiento queríamos que se hiciera con alumnos de la escuela. Para ello ofrecimos que la escuela indique alumnos que se parezcan al imputado. No se hizo lugar a este planteo. Habían sólo dos personas, el imputado y otra persona. Rápidamente nosotros conseguimos a un amigo del imputado para que se preste para la ronda. No tenía la ropa, tuvimos que salir a buscar una remera para que se presente. Vamos a plantear la invalidez de esa ronda porque no logró el fin que tenía', manifestó.

Por último, Ibáñez aseguró que en un primer momento la víctima del abuso no había señalado a Salinas, sino que dio a entender que la persona que la atacó no estaba en la sala. Después una de las autoridades le habría insistido preguntando nuevamente y recién ahí señaló al imputado.

'Más allá de lo viciado que esta el reconocimiento, al momento en que la madre declara que le muestra fotos a la hija, ella le da a elegir entre algunas personas. No se le mostró fotos de las 700 alumnos varones que tiene el Colegio Luján. Esa hubiera sido una medida un poco más acertada, mostrarle quienes eran todos los alumnos o alguien cercano al aula donde ella cursa. Vamos a pedir la invalidación de esa rueda de reconocimiento', sentenció.