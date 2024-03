Caso cura Bustos: las duras revelaciones de la madre de la víctima sobre la complicidad de la Iglesia

Este lunes comenzó el juicio que pesa sobre el cura Walter Bustos por un caso de abuso sexual contra un adolescente que data del 2015. Además de declarar la víctima, lo hizo su madre, quien, a su turno, reveló como sufrió y sufre todo lo que le vino a su hijo en los años posteriores a la vejación, como así también el silencio cómplice con la iglesia.

‘Me hicieron jurar que eso no tenía que salir de ahí’, precisó la mujer, para luego añadir que en el Arzobispado la trataron de convencer de que el sacerdote y su hijo tenían una relación. Además, la mamá de la víctima reveló que le prometieron que la Iglesia se iba a encargar de que ‘él no salga nunca de la cárcel’

‘Me dijeron que ellos tenían un vínculo, pero no me dejaron leer lo que había escrito mi hijo’, contó con la mujer al borde de las lágrimas ‘Mi hijo nunca me ha contado nada, pero desde ahí él siempre ha tenido muchos problemas para salir adelante. Todos problemas psicológicos’, denunció la mamá del joven.

Luego, la mujer contó que a su hijo siempre le hacían burla en los distintos ámbitos, como en la escuela, y que denunció a todos, pero que nunca la Justicia había hecho algo. ‘Cuando era chico mi hijo había tenido un problema en un club, cuando fue a buscar la pelota el entrenador quiso tocarlo, pero mi hijo agarró una piedra y no le hizo nada. Denuncié eso y vine muchas veces a Tribunales y nunca pasó nada’, reveló.

La mamá del chico abusado contó que en Valle Fértil siempre se hablaban cosas de Bustos, pero nadie hacia nada. ‘Una vez en una fiesta de chicos con discapacidad, iba todo borracho con uno arriba de la falda’, soltó.

La mujer aseguró que cuando realizó la denuncia interna en el Arzobispado no le ofrecieron hacer la denuncia a la Justicia, pero que en cambio le hicieron jurar con la mano en la Biblia. ‘No me hicieron preguntas, solo firmé un acta’, expresó enojada y preocupada la mujer. A raíz de eso, Leveque le mostró dos hojas firmadas, sin embargo, asegurara que ella solo firmó una vez’