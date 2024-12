El caso de Rodolfo Bloch sigue generando polémica en el ámbito universitario de la provincia de San Juan. En el entorno de la denunciante, como era de esperarse, no cayó para nada bien la repentina renuncia del exdecano. Al considerar que no se hizo Justicia e insistir con su culpabilidad, la mujer que lo acusó ahora lo demandará por daños y perjuicios.

Roberto Correa Esbry es el abogado de la denunciante, la Lic. Mariela Suárez. El letrado contó en Banda Ancha que se quedó atónito con las declaraciones de Bloch, asegurando que nada de lo que dijo en público era verdad.

‘Me he sorprendido con la capacidad de mentir que tiene. No es cierto nada de lo que dice en el comunicado. Me hubiera gustado saber las preguntas que le hicieron los periodistas, porque en realidad el sumario es contundente, 1300 hojas, dos dictámenes diciendo que él ha incurrido en irregularidades y dos dictámenes del sumariante’, expresó.

Correa Esbry detalló cuáles son las pruebas que ellos presentaron y que consideran contundentes. Se trata del intercambio de mensajes entre ambas partes, las pericias psiquiátricas a las cuales se sometió Suárez y los testimonios de compañeros de trabajo que confirmaron lo que ella expresó.

‘Mezclar la política universitaria con esto, la verdad que es detestable. La causa empezó hace justamente dos años, en diciembre del 2020. En ese momento no había ninguna posibilidad de pensar que sea una cuestión política, Mariela nunca ha militado en ninguno de los espacios que tienen que ver con la interna universitaria’, manifestó.

Por último, el entrevistado adelantó que a principios del próximo 2025 presentarán una demanda formal contra el exdecano por daños y perjuicios.

‘La víctima está decidida a iniciar una demanda de daños y perjuicios al ingeniero Bloch, que vamos a presentarla seguramente en febrero una vez que concluya la feria judicial. Estamos analizando la competencia federal o provincial. Va al fuero civil y se reclama, consiste en un reclamo económico por todos los vividos durante estos dos años’, sentenció.