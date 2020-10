Mujica renunció al Senado y se retira de la política

El expresidente uruguayo, de 85 años, ya había anunciado que estaba por retirarse de la política por cuestiones de salud. Sin embargo la pandemia en curso apresuro su decisión.

Este martes dejó libre a su banca en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus, ya que padece una enfermedad inmunológica crónica. "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me ha echado la pandemia", escribió Mujica, en una carta leída en una sesión extraordinaria del Senado.

"Me tengo que ir. A mí me echa de la banca del Senado la pandemia, porque no puedo cumplir con la tarea. Amo la política, pero mucho más amo la vida, y estoy en una etapa de la vida en donde estoy jugando a tirar algún añito más, entonces no tengo otra que replegarme, que no quiere decir abandonar la política, quiere decir salir de la primera fila", agregó en el escrito quien fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

Hace uso de la palabra José Mujica, en su última sesión como Senador de la República.



uD83DuDCFA Seguila en vivo por @SenadoUy pic.twitter.com/hvxz8nNmQh — SenadoUY (@SenadoUy) October 20, 2020