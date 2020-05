El desgarrador relato de una madre que perdió a sus tres hijos por el coronavirus

La desgarradora historia de una madre brasileña de 76 años de edad, conmovió a una gran cantidad de personas en las últimas horas. Lo que le sucedió a esta mujer es probablemente una de las peores situaciones que puede vivir un padre, esta señora sufrió la muerte de tres de sus hijos, a raíz del coronavirus.

Se trata de María Nunes Sinimbú, una mujer que actualmente vive en Manaos, que sufrió el fallecimiento de tres de sus doce hijos. Esta mujer accedió a brindarle una entrevista a un medio local, en donde declaró lo siguiente: "Pensé que eso nunca ocurriría conmigo y mi familia. Lo veía muy lejano".

Posteriormente, la mujer agregó lo siguiente: "Cuando murió el primero, Dios y Nuestra Señora del Carmo me dieron fuerza para sobrevivir. Cuando murió el segundo, me dije: Acabó. Fui para mi cuarto y recibí una fuerza aún mayor de Dios para no desistir de la vida".

Noticias Relacionadas Mirá qué beneficiarios cobran el IFE, este miércoles 20 de mayo

Según explicó María, esta su tragedia comenzó el 5 de abril con la muerte de su hijo Raimundo, un hombre de 58 años que se desempeñaba como profesor y que vivía con ella en su casa del barrio San Francisco. Dos días después murió su cuñada Etelvina, de 77 años. Finalmente y sin poder superar ninguno de estos traumáticos hechos, Nunes Sinimbú tuvo que afrontar un nuevo fallecimiento, en esta ocasión el de su hija Iolanda de 48 años de edad.