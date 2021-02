¿Karma?: escaparon del restaurante sin pagar, pero se dejaron el Iphone

Un hecho insólito se produjo esta semana en España, más precisamente en Tenerife. En este lugar dos jóvenes fueron a tomar algo a un restaurante y cuando debían pagar la cuenta decidieron escapar corriendo del local. Sin embargo el karma terminó haciendo de las suyas y una de ellas se dejó su Iphone X en la mesa.

En el municipio español de Guamasa, dentro de la isla de Tenerife, se viven momentos de indignación por la manera de actuar de dos chicas jóvenes. Lo que sucedió fue que estas personas se dirigieron a un restaurante para tomar una copa de vino cada una.

Esto fue lo único que consumieron por lo que debían pagar 23,60 euros, es decir unos 2.538 pesos argentinos en total. Sin embargo, minutos después de haber recibido la cuenta, decidieron levantarse y salir corriendo del establecimiento para no abonar nada.

No obstante esta jugada no les salió bien, ya que una de ellas se olvidó su Iphone X sobre la mesa. Inclusive otro cliente se percató de esto e intentó avisarles a las chicas para devolvérselos. Esto no pudo ser posible porque su dueña ya se encontraba a varios metros de distancia del lugar.

Minutos después, al ser informado sobre esta situación, el dueño del restaurante hizo una publicación llena de rabia en su cuenta de Facebook. El hombre posteó una foto del ticket junto al smartphone en cuestión, que en la República Argentina tiene un precio aproximado de 88.000 pesos.

El sujeto contó que prácticamente todas las semanas les suceden episodios similares. Además mencionó que tiene grabadas a las dos jóvenes gracias a las cámaras de seguridad de su local. "Ya estamos sufriendo demasiado, no hay derecho a que los clientes nos hagan eso. Parece que se esté poniendo de moda", expresó.