Fue al médico por un dolor en su pecho y encontraron un cuchillo dentro de él

Algo totalmente inesperado sucedió recientemente en Filipinas, más precisamente en la ciudad de Kidapawan. Lo que sucedió fue que un hombre sintió un fuerte dolor en su pecho por lo que fue al médico. Cuando le hicieron una radiografía se dieron cuenta que tenía la hoja de un cuchillo dentro de su cuerpo.

Lo que sucedió fue que este hombre, llamado Ryan Tomao, en enero del 2020 de fue abordado por un grupo de adolescentes delincuentes. Para quitarle sus pertenencias los malvivientes lo apuñalaron, provocándole una seria herida en su pecho. Ante esta situación el hombre fue hospitalizado.

En ese momento a Tomao lo curaron y lo cocieron sin previamente hacerle una radiografía. Debido a esto 14 meses después volvió a un centro asistencial manifestando un fuerte dolor en su tórax. En esta ocasión se le realizaron una placa y cuando vieron la imagen resultante todos se sorprendieron.

Resulta que Ryan había tenido todo ese tiempo el cuchillo dentro de su cuerpo. "Siempre me pregunté por qué siento algo de dolor en mi pecho cuando el clima es frío, pero no tenía idea de que un cuchillo seguía ahí", expresó el paciente a los medios filipinos. El joven de 25 años mencionó que próximamente le extirparán ese objeto. Por otro reveló que no iniciará acciones legales contra los especialistas que lo atendieron aquella vez.