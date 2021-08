Revelaron que el cura de las canciones más famosas de misa abusaba de niños

La próxima vez que alguien cante en misa el tema 'Pescador de hombres', ese que dice en su estribillo 'Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre', recordará la historia de su creador, el sacerdote español Cesáreo Gabaráin (1936-1991). Pero no precisamente por las buenas intenciones. Es que cuatro personas revelaron a El País que fueron abusadas sexualmente por el religioso en la década del 70.

El oscuro episodio se remonta a 1978, cuando Gabaráin fue acusado de abuso de menores en su época de capellán en el Colegio Chamberí de Hermanos Maristas de Madrid. Eduardo Mendoza (hoy de 57 años), uno de sus estudiantes, relató que lo denunció ante su tutor, lo que logró que abriera una investigación que concluyó con la expulsión de Gabaráin de la institución a finales del mismo año. De nada sirvió.

No solo fue recolocado en otro, el de San Fernando, en Madrid, gestionado por los salesianos, sino que, a los dos meses del suceso, Juan Pablo II nombró a Gabaráin prelado de Su Santidad, un título honorífico que el Pontífice concede a personas de especial relevancia, por decisión propia o a propuesta del obispo de su diócesis. Cesáreo Gabaráin se hizo famoso mundialmente como el creador de unas 500 canciones de misa.

Se destacan 'Vienen con alegría', 'El viñador' o 'Pescador de hombres'. Su éxito lo llevó a grabar varios álbumes durante tres décadas. Hasta recibió un disco de oro por las altas ventas. El sacerdote, también gran deportista por su fanatismo por el básquet y el ciclismo, llegó a los maristas de Chamberí en 1966, estuvo allí 12 años. Sus confesiones eran muy conocidas, y también rehuidas.