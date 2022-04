Un argentino ganó el mundial de Pasapalabra en Chile: “¡No lo puedo creer!”

El argentino Brian Parkinson se consagró campeón en el Mundial de “Pasapalabra” de Chile tras derrotar en el Rosco al uruguayo Inti Lencina. El argentino de 33 años participó el año pasado del ciclo que conduce Iván de Pineda y fue un participante muy querido por los seguidores del programa.

Esta semana se presentó en el mundial que se llevó adelante en Chile donde enfrentó contrincantes de España, Chile y Uruguay y logró llevarse 38 millones de pesos chilenos, lo que equivale a unos 5 millones de pesos argentinos o alrededor de 40 mil dólares. "Es impresionante... El sueño de poder comprarme un departamento está mucho más cerca", se sinceró al ganar.

Brian no tuvo errores en el Rosco y en los últimos 5 segundos el conducto le preguntó por la última palabra que era con V: "Estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla", se escuchó, a lo que él respondió Vasera. Cuando la pantalla se puso en verde estalló de alegría y fue rápidamente abrazado por su par uruguayo.

Noticias Relacionadas Que vergüenza: quiso hacer trampa en Pasapalabra y lo descubrieron

El participante argentino le dedicó la victoria a su novia, quien lo anotó en la Argentina cuando él no pensaba hacerlo, y a sus hijos, a su familia, amigos y compañeros de trabajo. "Es increíble, no lo puedo creer todavía. Me estuve preparando para que pasara pero no lo veía posible", expresó más tarde.

A fines de julio, el joven de 33 años ganó la edición local que conduce Ivan de Pineda, luego de participar en 53 programas. En ese entonces, había unanimidad en el público y en la producción del ciclo en el deseo de que al fin se le diera al carismático participante