Que vergüenza: quiso hacer trampa en Pasapalabra y lo descubrieron

La edición española del programa éxito: Pasapalabra, se vio envuelta en un escándalo. Es que uno de sus participantes fue sancionado por hacer una estrategia no permitida al intentar acumular segundos extras para El Rosco.

El hecho ocurrió esta semana, pero al ser algo nunca visto, es que dejó perplejos a muchos. Sucede que Javier, uno de los concursantes más estrategas del concurso, fue protagonista pero no por su habilidad por contestar, sino por no hacerlo y por eso, el conductor Roberto Leal lo penalizó.

Esto fue en uno de los juegos que consiste en memorizar la ubicación de las palabras en el panel de nueve espacios, pero al encontrarse en la misma cantidad de palabras que su contrincante, el integrante del equipo naranja, dejó correr el tiempo tras la igualdad para acumular, los segundos.

Al principio pensaban que si intentaba adivinar y perdía, se quedaría sin el tiempo acumulado. Aunque allí fue cuando se enteró que eso esta prohibido.

Concretamente le dijo a su compañero de equipo: "Mejor, mejor (que no dije nada más). Porque así empatamos. Si fallo perdemos todos los segundos". Acto seguido el conductor indicó con un tono enardecido: "No se puede hacer esto, son las normas del programa, no había pasado nunca, pero son las normas de Pasapalabra. Entre otras cosas, cuando tenés un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado. Por lo tanto, lo siento mucho: son cero aciertos para el equipo naranja".