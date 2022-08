Tiene el miembro más largo del mundo pero sufre por ello

Roberto Esquivel tiene 55 años, es mexicano y según relató el y su médico vive un verdadero infierno por su condición, contrario a lo que muchos pudieran creer. Tiene un pene que mide 48 centímetros y se ha transformado en un verdadero problema para él.

No puede caminar bien, agacharse ni hacer ciertos movimientos de cualquier persona normal. Cuando cuerme debe hacerlo siempre boca arriba, segúnr relató. Además debe atar de manera especial su miembro para que no le cause más problemas de lo que verdaderamente tiene.

Esquivel no es récord mundial porque ese título en el libro Guinness lo tiene ganado Jonah Falcon con su miembro de 35 centímetros. Para el gobierno mejicano es una persona con discapacidad.

El médico que lo atiende por su condición, Jesús Pablo Guilmore, destacó que en los diagnósticos por imágenes que le practicó al paciente surge que el tamaño real del pene es de 18 centrímetros pero tiene un prolongado prepucio y piel inflamada que lo lleva a esa medida extrema de 48 centímetros.