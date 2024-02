Un motociclista arrolló a un atleta durante una maratón

La edición 38º del Medio Maratón de Guadalajara fue signada por un accidente que pudo terminar en tragedia. Israel Oropeza Vázquez, un destacado corredor del estado mexicano de Jalisco se encontraba a sólo un kilómetro de cruzar la meta cuando fue atropellado por una motocicleta que transportaba a un juez del evento.

Un video filmado por un asistente muestra cómo el conductor de la moto no se detiene tras el accidente, ni revisa el estado del atleta tras el impacto. Los testigos se sorprendieron y corrieron hacia el corredor, que había quedado tendido sobre el suelo con evidentes gestos de dolor.

Rápidamente el público presente y el equipo médico del evento prestaron los primeros auxilios a Oropeza, quien fue trasladado a un hospital privado. Afortunadamente, se descartaron lesiones graves y el corredor pudo recuperarse de los golpes recibidos.

El día de ayer en la edición 38 del Medio Maratón de Guadalajara a un km de la meta el atleta Israel Oropeza Vázquez fue atropellado por una motocicleta que transportaba a un juez del evento, el corredor resultó con golpes y escoriaciones. pic.twitter.com/BihcV8MBkO — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) February 26, 2024

El corredor publicó en su cuenta de Facebook un video en el que relata su recuperación “Ya me encuentro mucho mejor. Les quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo y por estar al tanto de mi salud. Quiero agradecer a los organizadores del evento que han estado al tanto sobre lo que ha acontecido con mi salud. Me apoyaron después de la caída, se acercaron enfermeros, me tomaron radiografías y chequearon que no era grave lo que ocurrió. Quiero hacer hincapié en que esperemos que esto no vuelva a ocurrir” afirmó Oropeza.