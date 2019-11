El drama de una familia por un poste a punto de aplastar su casa

Un vecino de Capital, reclamó por un poste de luz que está a punto de caer sobre su domicilio en el barrio Solares V.

Alfredo Trigo, comentó que fue a realizar el reclamo a la empresa Movistar, y en las oficinas, le dijeron que tiene que presentar una nota con fotos. “Yo no tengo teléfono fijo, ¿por qué hacer eso si yo no tengo teléfono fijo? Ellos tienen que ver el peligro del poste. Todavía no han venido, hace una semana que esta así. Hay vecinos que tienen teléfono y han presentado una queja pero no vienen. Dicen que van a mandar una brigada pero acá no viene nadie”, señaló el hombre y agregó que también hicieron el reclamo ante Bomberos.

Según el vecino, el poste se inclinó y quedó a punto de caer tras el fuerte viento que el pasado miércoles azoto a la ciudad. “Estamos esperando que vengan. Que saquen ese poste porque esta mal puesto. Cuando lo colocaron yo hice un recurso judicial para que lo sacaran de acá porque yo no tengo fijo y nunca llego la solución. Y ahora se me está por caer en la cabeza el poste”, comentó el hombre.

Alfredo Trigo, indicó que “los cables del teléfono están tocando con los de electricidad y están muy tensos”, por lo que teme que se queden sin luz varios vecinos ante la eventual caída del poste.