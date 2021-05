Indignante: cocinaban sin barbijo en un local de comidas de Caucete

El pasado viernes 30 de abril se produjeron dos clausuras de locales gastronómicos en la provincia de San Juan, más precisamente en el departamento Caucete. En uno de ellos las autoridades descubrieron que los encargados de preparar la comida no utilizaban el barbijo.

El comisario Armando Ruarte, jefe Comisaría Novena, reveló que ambos establecimientos incumplían con varias normas del protocolo. Las clausuras se dieron como parte de un operativo que fue ordenado desde la Dirección de Operaciones D3 en el municipio de Caucete.

"Se clausuraron dos locales que son los que se encuentran en la diagonal de Caucete. Uno tiene el nombre comercial de 'Kamoa' y otro que esta sobre la misma vereda que se llama "Parra". En uno de los locales la gente que preparaba la comida no usaba el barbijo como corresponde", aseguró.

Además no respetaban el distanciamiento, no tenían alcohol en gel en las mesas y en los baños no estaban las planillas donde se registra la limpieza realizada. Finalmente Ruarte contó que el "Parra" incluso los comensales se encontraban espalda con espalda, ya que estaban amontonados ocupando espacio de la vereda.