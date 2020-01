Enterate de los diferentes paseos habilitados para que los turistas conozcan San Juan

La temporada fuerte de turistas está en su esplendor y, por las calles de Capital eso se hace notar. Distintos paseos, para distintos gustos en cuanto a turismo, son la propuesta dominante para este verano 2020, donde al visitante se le ofrece un amplio recorrido para que pueda conocer lo más fielmente la ciudad y todos sus atractivos.

Divididos los paseos en varios ejes, Roxana Cabral, quien es asesora turística en la ex Estación San Martín, nos cuenta que los turistas este año, ya sea por la Vuelta a San Juan, porque vienen a visitar familiares, o simplemente para conocer la provincia, se han acercado en un importante número a las oficinas de turismo que no cierran sus puertas el sábado y el domingo, y que le dan un pequeño mapa para que ellos se ubiquen, en caso de no unirse a ninguno de estos paseos repuestos.

A partir del 3 de febrero se comenzará con las visitas guiadas, donde al visitante se lo llevará a conocer el Teatro del Bicentenario, la Ex Estación San Martín, la Catedral, el campanil y las diferentes plazas importantes de la Capital.

Cabe destacar que a toda la oferta de recorridos turísticos se le suman, las noches del “FAN PARK” (EL Fan Fest de la Vuelta) que cada noche ofrece una variada oferta musical, gastronómica y entretenimiento para los que deciden a la tarde noche relajarse después de cada etapa de la competencia internacional.

Paseo Catedral: En este paseo el turista comenzará visitando la Catedral de San Juan, su Iglesia, la Cripta, y el Campanil y la Plaza 25 de Mayo.

Paseo Cultural: Donde el recorrido fuerte pasa por el Teatro del bicentenario, el Centro Cívico, el Museo Franklin.