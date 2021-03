Fuerte reclamo de capitalinos hartos de inundarse con cada lluvia

Con cada lluvia que se produce en la provincia de San Juan, los vecinos de un sector de la Villa del Pino sufren inundaciones en sus casas. Quienes residen en este complejo habitacional aseguran que hace años que sufren de este problema y ninguna autoridad les brinda una solución definitiva.

Principalmente la zona afectada fueron dos cuadras de la calle Estados Unidos antes de llegar a Pedro Álvarez, en el departamento Capital. En este lugar el agua se acumula y comienza a circular por las calles, ingresando a las distintas viviendas con una velocidad considerable.

Allí por ejemplo funciona el refugio "Proyecto El Águila" cuya directora, Vivi Fornés, aseguró que tuvieron que ponerse a sacar agua desde que comenzó hasta que terminó la precipitación. A pesar de ello este fenómeno daño considerablemente los muebles que tenían dentro del establecimiento.

#URGENTEEEEE NECESITAMOS SOLUCION!!!!!!!!!! Calle Estados Unidos antes de Pedro Alvarez.... NOS INUNDAMOS NECESITAMOS ACEQUIAS!!!! ESTAMOS EN PLENA CAPITAL DE SAN JUAN Posted by Vivi Fornes on Monday, March 15, 2021

"Es terrible todo lo que padecemos, se forma un río en la calle. El agua viene desde la calle O´Higgins y de Patricias Sanjuaninas para acá entonces nos inundamos, toda la cuadra. Necesitamos por favor que nos den una solución. Que nos hagan acequias o no sé, que busquen la manera porque el agua nos llega adentro de las casas. Estamos en pleno Capital necesitamos que nos ayuden" reveló la afectada.

Sumado a ello contó que algo que complica aún más su situación es cuando circulan vehículos por la zona. Esto forma olas que provoca que el agua continúe entrando a los domicilios con más fuerza aún. Los vecinos ya han intentado colocando bolsas de cemento, ladrillos o incluso colocando una barrera de concreto en los ingresos. Sin embargo nada da resultado.

"Por más que nosotros hemos levantado con cemento, igual se inunda. Mi casa es de adobe y la pared se va a terminar cayendo. Hace más de 30 años que vivo acá y pasan intendentes que no son capaces de hacer una acequia. Estamos a una cuadra de una calle que han asfaltado. Hermosísima, con iluminación y todo pero no hacen dos cuadras de acequia. Creo yo que debería haber prioridad. No pedimos que sea gratis, ponemos nuestro esfuerzo", sentenció una vecina del lugar.