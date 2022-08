Mirá dónde comprar la garrafa barata en Capital durante agosto

La Municipalidad de Capital informa a todos los capitalinos que el camión de YPF pasará por los distintos distritos del departamento, durante el mes de agosto. Para los vecinos que utilizan gas envasado este mes será el último del programa subsidiado, en el marco de la temporada de bajas temperaturas.

En tal sentido, el cronograma es el siguiente y rige desde la hora 9 y hasta agotar stock.

Viernes 5 de Agosto

Club Colón, calle Sargento Cabral 1290 oeste. Desamparados.

Lunes 8 de Agosto

Unión Vecinal Villa del Pino, Estados Unidos 1152 sur. Trinidad.

Viernes 19 de Agosto

La Rioja Chica, General Roca y Cereceto. Concepción.

Lunes 22 de Agosto

Unión Vecinal Barrio Cabot, ubicada en Mary O'Graham 325 este. Concepción.

Jueves 25 de Agosto

Club Pacífico, Las Heras 840 Sur. Desamparados.

Martes 30 de Agosto

CIC del Barrio Manantial, calles Agustín Gómez y Catamarca. Trinidad.

Los vecinos interesados en comprar a precio acordado deben concurrir con su envase de garrafa correspondiente.

Recomendaciones para tener en cuenta en el uso de garrafas:

1) Para conectar la garrafa a un artefacto siempre se debe mantener cerrada la válvula de la misma y verificar que el lugar esté debidamente ventilado, que no hubiese llamas en las proximidades, resistencias eléctricas funcionando o personas fumando

2) Antes de conectar la garrafa verificar que la manguera sea apta para la presión de trabajo y resistente a los gases de hidrocarburos, así como su buen estado y controlar que las abrazaderas estén perfectamente ajustadas

3) Una vez conectada, verificar que la o las válvulas que habilitan el artefacto estén debidamente cerradas, luego abrir lentamente la válvula de la garrafa y verificar con agua jabonosa que no haya pérdidas en la propia válvula ni en las conexiones.

4) La garrafa debe ubicarse siempre parada en un lugar bien ventilado, nunca en un sótano o en una caseta sin ventilación.

5) El envase debe ser exclusivamente conectado a artefactos, reguladores, accesorios únicamente autorizados para el uso con gas licuado de petróleo .La garrafa debe conectarse a un regulador de presión aprobado por la Autoridad de Aplicación

6) En caso de advertirse una fuga cerrar inmediatamente la válvula y no encender ni apagar luces comunes ni linternas hasta tanto la pérdida se encuentre subsanada. En caso que la válvula no cerrara completamente dejar que la llama se siga consumiendo evitando que alcance a materiales combustibles próximos. Comunicar inmediatamente al destacamento de bomberos y al proveedor del envase. Si prendiera productos o materiales inflamables accionar con el matafuego o trapos húmedos.

7) No usar las garrafas para otro uso del que fue diseñada. Está terminantemente prohibido su uso para combustible automotor

8) No Rellenar la garrafa bajo ninguna circunstancia.