El Quirófano Móvil de Mascotas vuelve a la ciudad de San Juan para realizar una nueva serie de operativos de castración gratuita, una iniciativa que busca fomentar el cuidado responsable de perros y gatos. Organizada por el municipio en conjunto con la Secretaría de Ambiente, la campaña comenzó hoy y se extenderá durante varios días en distintos puntos de la Capital.

El municipio informó el siguiente cronograma para quienes deseen llevar a sus mascotas:

- Plaza Almirante Brown (General Acha y Pedro de Valdivia): lunes 21, miércoles 23 y viernes 25 de octubre, de 8:00 a 11:00.

- Unión Vecinal Barrio Cabot (Mary O'Graham entre Arnobio Sánchez y Transversal Ovalles): lunes 21 y miércoles 23 de octubre, de 8:00 a 11:00.

- Plaza Sagrada Familia del Barrio Mutual BSJ (calle Dominguito entre Matías Zavalla y Los Tilos): martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre, de 14:00 a 17:00.

Las castraciones están dirigidas a perros y gatos que cumplan con ciertos requisitos: deben ser mayores de seis meses, no estar preñados, no superar los 10 años de edad y no presentar síntomas de enfermedades.

Para acceder al servicio, los interesados deben solicitar un turno previo a través de WhatsApp al 264-4305057 o comunicarse al número fijo 4-305937.