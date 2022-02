2X1: además del kit escolar, Pocito entregó alimentos en el cierre de colonias

Durante la mañana de este lunes 7 de febrero, desde el Estadio Marcelo García, se realizó el cierre de colonias de Verano en Pocito. En esta ocasión, en el departamento no sólo se entregaron los kits escolares sino que además se agregó un módulo alimentario.

Primeramente Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, no ocultó su felicidad por participar de otro acto de entrega. Cada días se suman más municipios en este objetivo de asistir a los chicos y chicas que están próximos a volver a los salones de clases.

"Seguimos recorriendo la provincia con este objetivo de poder visitar a todos aquellos departamentos que fueron parte de la colonia, los 19. Estamos entregando este material educativo que tan bien le viene a la familia y a los chicos en la previa de lo que es el inicio de clases", expresó el funcionario.

Seguidamente una de las beneficiarias contó con una sonrisa en el rostro que los alimentos que le entregaron, son de gran ayuda. Sumado a esto aseguró que participar de las colonias de verano, por más que se hayan suspendido por la pandemia, fue una experiencia hermosa.

"Estuve participando de las Colonias de Verano del adulto mayor. Es hermoso porque es un grupo hermoso. Te juntas con distintas personas con compañeros que se vive muy lindo, se hace gimnasia, se comparte con todos. Es una lástima que no se haya podido seguir unos días más. Estaba bien que hagan eso por el problema que hay, estuvo bien. Me llevo alimentos. Es aceite, fideos, leche, arroz, he visto varias cositas que como esta la situación vienen muy bien", expresó.

Por último el intendente de Pocito, Armando Sánchez, adelantó una gran iniciativa que tuvieron las autoridades. Se trata de intentar hacerles llegar estos dos kits a todas las familias que tengan chicos en edad escolar, por más que no haya podido anotar en las colonias de verano.

"Fue una suspensión lamentable pero hay que priorizar la salud de todos. Afortunadamente están bajando los casos, lo que nos avisora un panorama más alentador de que se va a poder comenzar el ciclo lectivo. Recién charlando con el ministro hablábamos que muchos chicos no han podido estar inscripto en las colonias porque hay un cupo en cada departamento. Lo van a reforzar para que aquellas necesitadas que no pudieron inscribir a sus chicos, podamos llegar con algunos para contribuir al ahorro", sentenció.